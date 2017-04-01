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Михаил Самохвалов
Mikhail Samokhvalov
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Персоны
Михаил Самохвалов
Михаил Самохвалов
Mikhail Samokhvalov
Дата рождения
21 октября 1951
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
1 апреля 2017
Место рождения
Кирсанов, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Невеста
(2023)
6.2
Гастарбайтер
(2009)
6.1
Шаповалов
(2012)
Фильмография Михаил Самохвалов
7.5
Невеста
мелодрама
2023, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Шаповалов
драма, криминал, детектив
2012, Россия
6.2
Гастарбайтер
Gastarbayter
драма
2009, Россия
5.4
Универ
комедия
2008, Россия
Бухта пропавших дайверов
боевик, приключения
2007, Россия
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Новости личной жизни Михаил Самохвалов
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