Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим

В народе существует мнение, что некоторые фильмы или спектакли являются проклятыми, а значит, все, кто в них играют, потом умирают. Так случилось и с популярным сериалом «Мажор», несколько актеров из которого скончались после участие в этом проекте. Сериал с Павлом Прилучным в главной роли успешно выходит с 2014 года и пока не собирается закрываться. В новом, четвертом сезоне «Мажора» зрители уже точно не увидят как минимум шесть человек, которые скончались по разным причинам.

2017 год унес жизни Михаила Самохвалова и Дмитрия Устинова, в 2020 не стало Светланы Ободиной, о причинах смерти которой семья до сих пор не говорит. В разгар пандемии из жизни ушли Андрей Погребинский и Артем Анчуков, а затем и 67-летний Владимир Борчанинов, для которого роль в «Мажоре» стала последней в карьере. Неудивительно, что теперь о сериале ходят мрачный слухи, связанные с проклятием. Что же это: злой рок или просто череда несчастливых совпадений?

Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: эти актеры СССР под конец жизни остались ни с чем