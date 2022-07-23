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Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим

23 июля 2022 09:32
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим

Шесть человек не вернутся в новых сезонах сериала.

В народе существует мнение, что некоторые фильмы или спектакли являются проклятыми, а значит, все, кто в них играют, потом умирают. Так случилось и с популярным сериалом «Мажор», несколько актеров из которого скончались после участие в этом проекте. Сериал с Павлом Прилучным в главной роли успешно выходит с 2014 года и пока не собирается закрываться. В новом, четвертом сезоне «Мажора» зрители уже точно не увидят как минимум шесть человек, которые скончались по разным причинам.

2017 год унес жизни Михаила Самохвалова и Дмитрия Устинова, в 2020 не стало Светланы Ободиной, о причинах смерти которой семья до сих пор не говорит. В разгар пандемии из жизни ушли Андрей Погребинский и Артем Анчуков, а затем и 67-летний Владимир Борчанинов, для которого роль в «Мажоре» стала последней в карьере. Неудивительно, что теперь о сериале ходят мрачный слухи, связанные с проклятием. Что же это: злой рок или просто череда несчастливых совпадений?

Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: эти актеры СССР под конец жизни остались ни с чем

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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