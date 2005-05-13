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Ава Акрес
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Ава Акрес
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Дата рождения
13 мая 2005
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Ава Акрес
Родилась 13 мая 2005 года. Атланта, Джорджия, США.
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Фильмография Ава Акрес
Черные праздники
комедия, ужасы
2016, США
5.0
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