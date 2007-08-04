«Хроники будущего» — американский мини-сериал, снятый в жанре научной фантастики. Каждый из эпизодов шоу основан на классическом литературном произведении. Действие первой серии разворачивается в недалеком будущем, когда большая часть планеты была уничтожена в результате мощной катастрофы. Главный герой приходит в себя в реабилитационном центре, не понимая, кто он и как попал в это место. Вторая история рассказывает о первом контакте инопланетян с земными государствами, а третья — о богатой семье, которая спасает от утилизации крайне интеллектуального робота.