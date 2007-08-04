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Киноафиша Сериалы Хроники будущего

Хроники будущего (2007 - 2007)

Masters of Science Fiction 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 4 часа 18 минут

О чем сериал

«Хроники будущего» — американский мини-сериал, снятый в жанре научной фантастики. Каждый из эпизодов шоу основан на классическом литературном произведении. Действие первой серии разворачивается в недалеком будущем, когда большая часть планеты была уничтожена в результате мощной катастрофы. Главный герой приходит в себя в реабилитационном центре, не понимая, кто он и как попал в это место. Вторая история рассказывает о первом контакте инопланетян с земными государствами, а третья — о богатой семье, которая спасает от утилизации крайне интеллектуального робота.

В ролях
В ролях
Стивен Хокинг
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Шон Эстин
Шон Эстин
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Энн Хеч
Энн Хеч
Дорон Белл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Сезоны
Хроники будущего - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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