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Александр Барановский
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Александр Барановский
Александр Барановский
Дата рождения
17 января 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Новосибирск, СССР
Популярные фильмы
7.4
Город мастеров
(1965)
7.1
Турист
(2021)
7.0
Часы остановились в полночь
(1959)
Фильмография Александр Барановский
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2025
2024
2022
2021
2015
2014
2007
1970
1965
1959
1957
Все
13
Фильмы
6
Сериалы
7
Актер
13
Шеф. Призраки прошлого
драма, криминал, детектив
2025, Россия
Васька
детектив
2025, Россия
Рваный ветер
драма
2024, Россия
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Порт
детектив, боевик
2022, Россия
Шеф. Возвращение
драма, криминал
2021, Россия
7.1
Турист
Turist
боевик
2021, Россия
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Правнуки
драма
2015, Россия
Сын за отца
драма, криминал
2014, Россия
Защита против
драма, мелодрама, криминал, детектив
2007, Россия
6.2
Я, Франциск Скорина...
Ya, Frantsisk Skorina...
биография, исторический
1970, СССР
7.4
Город мастеров
Gorod masterov
семейный
1965, СССР
7
Часы остановились в полночь
Chasy ostanovilis v polnoch
драма, военный
1959, СССР
6.6
Наши соседи
Nashi sosedi
комедия
1957, СССР
Новости о Александр Барановский
Фильм по горячим следам: актер Барановский о боевике «Турист»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
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