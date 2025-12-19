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Постер фильма Любовью надо дорожить
6.5
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6.5

Любовью надо дорожить

, 1960
Lyubovyu nado dorozhit
СССР / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Любовью надо дорожить
6.5

О фильме

В одной из комнат общежития камвольного комбината живут четыре девушки-ткачихи: Катя, Тамара, Полина и Зина. Обстоятельства сложились так, что Катю обвинили в нечестном поступке. Все улики против неё. Кате приходится пережить разрыв с любимым человеком, который ей не поверил. Она покидает комбинат и уезжает на далёкую стройку. Но в судьбу Кати активно вмешиваются её подруги, комитет комсомола. Они верят ей, убеждённые в том, что Катя — честный человек. В истории, которая произошла с Катей, неблаговидную роль сыграла Зина. В конце концов она сознаёт свою ошибку. Нелегкие испытания выпадают на долю друга Кати, молодого каменщика Степана. Честный парень, он только однажды в силу стечения обстоятельств совершает по отношению к Кате ошибку, которую впоследствии пытается искупить. Но Катя не может простить обиду, которую нанёс ей Степан в самую трудную минуту жизни.

В ролях

Нина Иванова
Katya Doroshevich
Эдуард Бредун
Stepan
Муза Крепкогорская
Polina Savchuk
Инга Будкевич
Zina
Анатолий Адоскин
Анатолий Адоскин
Kostya
Татьяна Алексеева
Antonina Vasilyevna
Константин Сорокин
Константин Сорокин
Platon Petushkov
Федор Шмаков
Anton Ivanovich
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Александр Барановский
Александр Барановский
Zinaida Asmolova
Tamara Petushkova
Молчанов, Павел Степанович
Kazimir Petrovich
Режиссер Sergei Sploshnov
Сценарист Sergei Sploshnov, Михаил Павлович Берёзко
Композитор Юрий Давидович Бельзацкий, Yuri Semenyako
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1960
Другие названия
Lyubovyu nado dorozhit, You Should Value Love, Liebe soll man schätzen, Miłość należy cenić, Любовью надо дорожить

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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