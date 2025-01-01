«Васька» — так любя называют Васильевский остров Санкт-Петербурга. Дома прошлых столетий соседствуют с новостройками, модные бутики — с архаичными блошиными рынками, в этом уникальном месте живут уникальные люди. Один из них — полковник Александр Петрович Емелин, начальник уголовного розыска Василеостровского района, исполняющий обязанности главы всего отдела полиции. После очередной удачной операции по поимке негодяев, Емелин узнаёт от товарища, что в Главном Управлении подписан приказ, и он встанет во главе отдела без приставки «и. о.». По такому случаю Емелин собирает коллег из уголовного розыска в ресторане, но его ждет глубокое разочарование.