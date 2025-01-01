Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Васька

Васька (2025 - …)

Vaska 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

«Васька» — так любя называют Васильевский остров Санкт-Петербурга. Дома прошлых столетий соседствуют с новостройками, модные бутики — с архаичными блошиными рынками, в этом уникальном месте живут уникальные люди. Один из них — полковник Александр Петрович Емелин, начальник уголовного розыска Василеостровского района, исполняющий обязанности главы всего отдела полиции. После очередной удачной операции по поимке негодяев, Емелин узнаёт от товарища, что в Главном Управлении подписан приказ, и он встанет во главе отдела без приставки «и. о.». По такому случаю Емелин собирает коллег из уголовного розыска в ресторане, но его ждет глубокое разочарование.

В ролях
В ролях
Роман Грибков
Роман Грибков
Александр Барановский
Александр Барановский
Анастасия Мирошниченко
Анастасия Мирошниченко
Алесь Снопковский
Алесь Снопковский
Анна Лутцева
Анна Лутцева
Лайма Зайцева
Лайма Зайцева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше