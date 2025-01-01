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Фильмография
Белла Дэйн
Bella Dayne
Киноафиша
Персоны
Белла Дэйн
Белла Дэйн
Bella Dayne
Дата рождения
8 января 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Берлин, Германия
Популярные фильмы
7.6
Открытое море. Смерть рядом
(2025)
Билеты
7.3
Девочка, ты знаешь, что это правда
(2023)
5.6
Не вешайте трубку
(2016)
Фильмография Белла Дэйн
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Музыка
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2023
2016
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7.6
Открытое море. Смерть рядом
Row
приключения, детектив, триллер
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
Билеты
7.3
Девочка, ты знаешь, что это правда
Girl You Know It's True
биография, драма, музыка
2023, Германия
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5.6
Не вешайте трубку
Don't Hang Up
триллер, ужасы
2016, Великобритания
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