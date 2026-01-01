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Лиза Стэнсфилд
Lisa Stansfield
Киноафиша
Персоны
Лиза Стэнсфилд
Лиза Стэнсфилд
Lisa Stansfield
Дата рождения
11 апреля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Рочдейл, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт
(2021)
7.7
Мисс Марпл
(2004)
6.4
Северный Соул
(2014)
Фильмография Лиза Стэнсфилд
7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт
Freddie Mercury - The Final Act
биография, документальный, исторический
2021, Великобритания
6.4
Северный Соул
Nothern Soul
драма, мюзикл
2014, Великобритания
7.7
Мисс Марпл
драма, криминал, детектив
2004, Великобритания
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