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Оле Гьявер
Ole Giæver
Киноафиша
Персоны
Оле Гьявер
Оле Гьявер
Ole Giæver
Дата рождения
19 июля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тромсё, Норвегия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Пусть течет река
(2023)
6.9
Против природы
(2014)
Фильмография Оле Гьявер
7.7
Пусть течет река
Ellos eatnu - La elva leve
драма, исторический
2023, Финляндия / Норвегия / Швеция
6.9
Против природы
Mot naturen
комедия, драма
2014, Норвегия
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