Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Апитчатпон Вирасетакул
Награды
Награды и номинации Апитчатпон Вирасетакул
Apichatpong Weerasethakul
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Апитчатпон Вирасетакул
Каннский кинофестиваль 2021
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2004
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2015
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Golden Lion
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Гран При
Номинант
Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно»
Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?
В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел
В «Межевом рыцаре» появится лишь один герой из «Игры престолов»: единственный Таргариен, которого не ненавидит никто
Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
Этот новый вестерн-ужастик шокировал даже Стивена Кинга — у фильма приличные оценки и впечатляющие результаты спустя неделю после релиза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667