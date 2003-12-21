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Фильмография
Юрий Уинклер
Juri Winkler
Киноафиша
Персоны
Юрий Уинклер
Юрий Уинклер
Juri Winkler
Дата рождения
21 декабря 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
(2014)
Фильмография Юрий Уинклер
6.9
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
Rico, Oskar und die Tieferschatten
приключения, семейный, комедия
2014, Германия
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