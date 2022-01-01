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Наталья Паршенкова
Наталья Паршенкова
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Наталья Паршенкова
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Дата рождения
30 декабря 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Натальи Паршенковой
Родился 30 декабря 1991 года. Электросталь, Московская область, Россия.
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Фильмография Натальи Паршенковой
Love
комедия, мелодрама
2021, Россия
5.0
Жених
комедия
2016, Россия
5.0
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