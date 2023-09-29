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Киноафиша Новости Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала»

Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала»

29 сентября 2023 10:47
Мальчик выживает среди диких льдов в трейлере приключенческой драмы «Дух Байкала»

Фильм о выживании, семейных ценностях и любви.

Прокатная компания Russian World Vision выпустила трейлер трогательного и духоподъемного фильма для всей семьи «Дух Байкала». Ведущие роли сыграли Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев и юный Илья Рязанов. В основу картины легла реальная история, произошедшая некогда с Куртанидзе.

По сюжету, убитый горем из-за смерти любимой жены мужчина по имени Давид привозит своего сына Леню в гости к деду на Байкал. Смерть мамы негативно повлияла на отношения мальчика с отцом, так что Давид надеется, что общение с дедушкой поможет Лене справиться с утратой. Пытаясь развлечь парня, дед отправляется с ним рыбачить на Байкал. Там, в нескольких часах езды от берега, их застает снежная буря, из-за которой их машина выходит из строя. Оставаться на месте опасно из-за сильнейшего мороза, поэтому дед с внуком решают идти пешком, пробираясь через пургу по ледяной озерной глади. Осознав, что родные попали в беду, Давид бросается их искать, что тоже крайне опасно.

Как можно понять по трейлеру, в фильме человеческая драма будет сочетаться с великолепными пейзажами зимнего Байкала. В ходе своего опасного приключения каждому из трех главных героев предстоит не только спасаться от мороза, но и пережить важную внутреннюю трансформацию. Кроме того, в картине будут фэнтезийные элементы.

Режиссером выступил Михаил Расходников. Он же написал сценарий вместе с Александром Кузьминовым и Мосэ Куртанидзе.

В прокат «Дух Байкала» выйдет 23 октября.

Фото: Russian World Vision
Елена Королева
Елена Королева
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