Решала - трейлер
Решала. Трейлер

Решала. Трейлер

Дата публикации: 21 февраля 2013
Решала – Фильм о двух братьях. Старший — юрист, успешный человек, к нему обращаются за решением различных вопросов. Но ему предстоит решить самую главную задачу своей жизни-вытащить младшего брата из криминальной передряги.
евгений 15 октября 2015, 00:25
в волгограде покажут решала2?
15 октября 2015, 00:25
горыныч 23 октября 2015, 00:48
интересно будут ли показывать фильм "решала 2", который выходит 16 апреля 2015г и что можно сделать чтоб этот фильм показали в кинотеатрах калининграда!?
23 октября 2015, 00:48
6.4 Решала
Решала драма, криминал, 2012, Россия
