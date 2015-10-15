Меню
Решала. Трейлер
Решала. Трейлер
Дата публикации: 21 февраля 2013
Решала
– Фильм о двух братьях. Старший — юрист, успешный человек, к нему обращаются за решением различных вопросов. Но ему предстоит решить самую главную задачу своей жизни-вытащить младшего брата из криминальной передряги.
евгений
15 октября 2015, 00:25
в волгограде покажут решала2?
15 октября 2015, 00:25
горыныч
23 октября 2015, 00:48
интересно будут ли показывать фильм "решала 2", который выходит 16 апреля 2015г и что можно сделать чтоб этот фильм показали в кинотеатрах калининграда!?
23 октября 2015, 00:48
6.4
Решала
драма, криминал, 2012, Россия
01:43
