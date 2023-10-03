Дух Байкала
– В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.
В фильме много юмора, есть напряжение сюжета, поддерживаемое музыкой. Фильм, не смотря на ограниченность сюжетом внутри ледяных торосов, интересно смотреть. Я смогла почувствовать атмосферу, сопереживать героям, получила наслаждение от съёмок, всплакнула.
В каждом кадре проникаешься любовью к Байкалу, через одухотворение снежных надувов в виде рыбок, сов, мимо которых идут потерявшиеся среди бури внук и дедушка, через общение дедушки с Байкалом.
Удивительно было, что актёр, играющий отца, сам когда-то потерялся среди ледяных лабиринтов торосняка, и все завершилось благополучно.
Благодарю создателей за тёплую, душевную историю.
История фильма основана на реальных событиях и рассказывает об одной семье - мальчике, отце и деде, потерявшей друг друга во время бури на озере Байкал.
Случилась она в детстве с Мосэ Куртанидзе в фильме он является исполнителем роли отца Давида и соавтором сценария. А роль деда Бимбы сыграл заслуженный артист России Олег Бабуев. Став его полнометражным дебютом она уже принесла ему приз "За лучшую мужскую роль" на международном кинофестивале "Хрустальный нерпёнок".
Великолепные виды самого глубокого озера в мире, буйство природы, таинственные силы Байкала, дикие животные и подводные зимние съемки, - фильм получился таким масштабным и красивым, что теперь, я уверена, туристов у Байкала станет ещё больше.
Это шедевр!
Если кто то хочет увидеть шедевр глупости, бездарности и максимального пренебрежения к зрителю, то этот фильм просто шедевр.
При просмотре, вы можете выйти в любой момент, и у вас всегда будет ощущение что вы пропустили суть фильма. Но, если даже не выходить, то ощущение все равно останется, потому что у фильма нету сути, смысла и вообще ничего нету. Если ко то из героев что то делает, то вам надо будет напрягать всю свою фантазию, что бы как то оправдать его действия, потому что в фильме нету оправдания действиям героев.
Сразу скажу что у фильма должно быть ограничение 18+, потому что он очень сильно подталкивает людей к употреблению крепкого алкоголя, с целью хоть как то смыть с себя ощущения оставленные этим фильмом, и хоть немного забыться. Это не точно, но мне показалось что некоторые дети начинали бухать уже прям в зале. Я уже старенький, потому я мог себе это позволить, и я начал пить еще на первых минутах фильма.
Так же этот фильм позволит вам поднять свою самооценку. Теперь вы можете любое свое самое неадекватное поведение и поступки сравнить с этим фильмом, и они не покажутся вам такими неадекватными. Герои фильма, это эталоны неадекватности, и в этом кажется им нету равных. Так же вы можете почувствовать себя гениальным оператором и режиссёром, потому что любой человек с мобильником, и умеющий писать, поставит кадры лучше, и сделает более логичный сценарий.
Весь фильм меня не покидало чувство что позади экрана на нас кто то смотрит... смотрит и ржет в голос, над тем что мы, почти не показывая гримасы радости и боли на лице, досидели почти до титров.
Я не знаю реальный бюджет фильма, и даже специально не смотрю эту информацию, но если он немного больше чем две банки пива, то это уже провал, т.к на это выделить больше чем две банки пива просто нельзя! Харам!
Держитесь, люди идущие на смерть (тьфу, зачеркнуто), на это фильм!
История, основанная на реальных событиях, повествует о том, как отец, после ужасной трагедии в семье, везёт своего маленького сына к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в снежную бурю и теряется на льду самого большого и замерзшего озера в мире.
Первая половина фильма представляет собой наглядное пособие зимней рыбалки. А вторая половина наполнена напряжённостью, особенно, когда продрогшие от многочасового мороза мальчик, дед и отец ищут друг друга в сумерках ночи.
Фильм наполнен великолепными зимними пейзажами бескрайнего льда. Даже присутствуют некие спецэффекты. А музыка создает особую тревожность.
Шедевром сие творение назвать, конечно, сложно. Но смотрелось с огромным интересом и надеждой в счастливую развязку. Моя оценка: 9 из 10. 👍
