Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Дух Байкала - трейлер
Киноафиша Трейлеры Дух Байкала. Трейлер

Дух Байкала. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 сентября 2023
Дух Байкала – В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
чимита Плей 3 октября 2023, 14:24
Очень жду этот фильм! Трэйлер заинтриговал! Видеть родные пейзажи это по родному❤
3 октября 2023, 14:24 Ответить
Елена Чудесникова 18 октября 2023, 20:12
Оценка
Душевный светлый и мудрый фильм, для семейного просмотра, повествующий о самых главных человеческих добродетелях: любви, вере и надежде. События разворачиваются на фоне семейного горя, которое погрузило отца семейства на дно своего духа, откуда он должен был совершить путь наверх, к свету. Мне очень понравились слова, которые сказал внуку дедушка, - о том, что когда горе сковывает сердце человека в лед, есть 2 пути: либо ждать, когда оно оттает, либо пробивать к нему дорогу. И отец пробивает дорогу в ночи, загоняя машину в торос, разрезая своим уже животным криком шум бури, обращаясь к умершей супруге, помочь найти сына.
В фильме много юмора, есть напряжение сюжета, поддерживаемое музыкой. Фильм, не смотря на ограниченность сюжетом внутри ледяных торосов, интересно смотреть. Я смогла почувствовать атмосферу, сопереживать героям, получила наслаждение от съёмок, всплакнула.
В каждом кадре проникаешься любовью к Байкалу, через одухотворение снежных надувов в виде рыбок, сов, мимо которых идут потерявшиеся среди бури внук и дедушка, через общение дедушки с Байкалом.
Удивительно было, что актёр, играющий отца, сам когда-то потерялся среди ледяных лабиринтов торосняка, и все завершилось благополучно.
Благодарю создателей за тёплую, душевную историю.
18 октября 2023, 20:12 Ответить
Киноафиша.инфо 19 октября 2023, 02:23
в ответ на сообщение Елена Чудесникова от 18 октября 2023, 20:12
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
19 октября 2023, 02:23 Ответить
Алиса Станкевич 19 октября 2023, 22:55
Оценка
19 октября на экраны кинотеатров вышел по-зимнему прекрасный и жизнеутверждающий фильм "Дух Байкала", над чьим созданием авторы работали почти пять лет.

История фильма основана на реальных событиях и рассказывает об одной семье - мальчике, отце и деде, потерявшей друг друга во время бури на озере Байкал.

Случилась она в детстве с Мосэ Куртанидзе в фильме он является исполнителем роли отца Давида и соавтором сценария. А роль деда Бимбы сыграл заслуженный артист России Олег Бабуев. Став его полнометражным дебютом она уже принесла ему приз "За лучшую мужскую роль" на международном кинофестивале "Хрустальный нерпёнок".

Великолепные виды самого глубокого озера в мире, буйство природы, таинственные силы Байкала, дикие животные и подводные зимние съемки, - фильм получился таким масштабным и красивым, что теперь, я уверена, туристов у Байкала станет ещё больше.
19 октября 2023, 22:55 Ответить
Киноафиша.инфо 20 октября 2023, 11:53
в ответ на сообщение Алиса Станкевич от 19 октября 2023, 22:55
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
20 октября 2023, 11:53 Ответить
Юля Королева 25 октября 2023, 20:57
Оценка
Очень хороший фильм, с самого начала интригует, на протяжении захватывает дух и с нетерпением ждёшь развязки! Очень красиво снят и актёров подобрали прям по сюжету!
25 октября 2023, 20:57 Ответить
Киноафиша.инфо 26 октября 2023, 12:12
в ответ на сообщение Юля Королева от 25 октября 2023, 20:57
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
26 октября 2023, 12:12 Ответить
lyubov-seliverst 27 октября 2023, 18:48
Оценка
Фильм понравился. Держал в напряжении. К словам Бурята надо примлушиваться - в них много доброй мудрости. Но , концовка, на мой взгляд, немного скомкана
27 октября 2023, 18:48 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 19:26
в ответ на сообщение lyubov-seliverst от 27 октября 2023, 18:48
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
27 октября 2023, 19:26 Ответить
digital.kent 28 октября 2023, 11:03
Надо смотреть!
Это шедевр!
Если кто то хочет увидеть шедевр глупости, бездарности и максимального пренебрежения к зрителю, то этот фильм просто шедевр.
При просмотре, вы можете выйти в любой момент, и у вас всегда будет ощущение что вы пропустили суть фильма. Но, если даже не выходить, то ощущение все равно останется, потому что у фильма нету сути, смысла и вообще ничего нету. Если ко то из героев что то делает, то вам надо будет напрягать всю свою фантазию, что бы как то оправдать его действия, потому что в фильме нету оправдания действиям героев.
Сразу скажу что у фильма должно быть ограничение 18+, потому что он очень сильно подталкивает людей к употреблению крепкого алкоголя, с целью хоть как то смыть с себя ощущения оставленные этим фильмом, и хоть немного забыться. Это не точно, но мне показалось что некоторые дети начинали бухать уже прям в зале. Я уже старенький, потому я мог себе это позволить, и я начал пить еще на первых минутах фильма.
Так же этот фильм позволит вам поднять свою самооценку. Теперь вы можете любое свое самое неадекватное поведение и поступки сравнить с этим фильмом, и они не покажутся вам такими неадекватными. Герои фильма, это эталоны неадекватности, и в этом кажется им нету равных. Так же вы можете почувствовать себя гениальным оператором и режиссёром, потому что любой человек с мобильником, и умеющий писать, поставит кадры лучше, и сделает более логичный сценарий.

Весь фильм меня не покидало чувство что позади экрана на нас кто то смотрит... смотрит и ржет в голос, над тем что мы, почти не показывая гримасы радости и боли на лице, досидели почти до титров.
Я не знаю реальный бюджет фильма, и даже специально не смотрю эту информацию, но если он немного больше чем две банки пива, то это уже провал, т.к на это выделить больше чем две банки пива просто нельзя! Харам!

Держитесь, люди идущие на смерть (тьфу, зачеркнуто), на это фильм!
28 октября 2023, 11:03 Ответить
Киноафиша.инфо 28 октября 2023, 12:50
в ответ на сообщение digital.kent от 28 октября 2023, 11:03
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
28 октября 2023, 12:50 Ответить
Dima123 Azeev123 30 октября 2023, 18:32
Оценка
мы пойдём с сестром
30 октября 2023, 18:32 Ответить
Норм Челл 30 октября 2023, 23:36
Оценка
Хороший
30 октября 2023, 23:36 Ответить
Дмитрий Брахман 18 ноября 2023, 02:47
Оценка
Фильм не о чем, про старика алкаша, отца вечно недовольного и парнишку вечно плачущего. Никаких сюжетных линий, уныло. Зря потраченное время...
18 ноября 2023, 02:47 Ответить
Киноафиша.инфо 18 ноября 2023, 13:11
в ответ на сообщение Норм Челл от 30 октября 2023, 23:36
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
18 ноября 2023, 13:11 Ответить
Киноафиша.инфо 18 ноября 2023, 13:11
в ответ на сообщение Дмитрий Брахман от 18 ноября 2023, 02:47
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
18 ноября 2023, 13:11 Ответить
Weteran Mc 25 июня 2024, 00:37
Оценка
Посмотрел отечественную приключенческую драму - «Дух Байкала».
История, основанная на реальных событиях, повествует о том, как отец, после ужасной трагедии в семье, везёт своего маленького сына к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в снежную бурю и теряется на льду самого большого и замерзшего озера в мире.
Первая половина фильма представляет собой наглядное пособие зимней рыбалки. А вторая половина наполнена напряжённостью, особенно, когда продрогшие от многочасового мороза мальчик, дед и отец ищут друг друга в сумерках ночи.
Фильм наполнен великолепными зимними пейзажами бескрайнего льда. Даже присутствуют некие спецэффекты. А музыка создает особую тревожность.
Шедевром сие творение назвать, конечно, сложно. Но смотрелось с огромным интересом и надеждой в счастливую развязку. Моя оценка: 9 из 10. 👍
25 июня 2024, 00:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Дух Байкала
Дух Байкала драма, приключения, 2023, Россия
Тафити. Приключения на краю света - дублированный трейлер 01:34
Тафити. Приключения на краю света  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше