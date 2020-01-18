Сериал «Сильная ты» – это российская мелодрама о женщине, узнавшей о тайной жизни своего мужа. Нина – опытный экскурсовод и защитник исторических памятников, а также счастливая и любящая жена. Но однажды ее супруг Артем попадает в страшную аварию. В машине его обнаруживают мертвым… рядом с другой женщиной и их общей дочкой. Любовница Артема Маша попадает в реанимацию, а маленькая Катя остается одна. Теперь Нине предстоит принять непростое решение: готова ли она забыть свою боль и помочь внебрачному ребенку погибшего мужа?