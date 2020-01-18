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Киноафиша Сериалы Сильная ты
Сильная ты (2018 - 2020) Сильная ты 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Сильная ты» – это российская мелодрама о женщине, узнавшей о тайной жизни своего мужа. Нина – опытный экскурсовод и защитник исторических памятников, а также счастливая и любящая жена. Но однажды ее супруг Артем попадает в страшную аварию. В машине его обнаруживают мертвым… рядом с другой женщиной и их общей дочкой. Любовница Артема Маша попадает в реанимацию, а маленькая Катя остается одна. Теперь Нине предстоит принять непростое решение: готова ли она забыть свою боль и помочь внебрачному ребенку погибшего мужа?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анатолий Горин
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Анна Миклош
Анна Миклош
Анастасия Тюнина
Анастасия Тюнина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сильная ты - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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