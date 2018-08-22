Сериал «Идеальная жена» – это российская детективная мелодрама о женском клубе для домохозяек. Светлана Самохвалова – супруга известного народного депутата, занимающаяся благотворительностью и мелькающая на обложках глянца. Валерия Хрусталева – популярная радиоведущая, продвигающая в СМИ семейные ценности. Виктория – никому не известная и не очень успешная мать-одиночка, а Галина – скромная провинциалка, еще не встретившая своего мужчину. Но всех их объединяет членство в организации взаимопомощи – «Клубе Идеальных Жен».