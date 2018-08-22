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Постер сериала Идеальная жена
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Киноафиша Сериалы Идеальная жена

Идеальная жена (2018 - 2018)

Idealnaya zhena 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сериал «Идеальная жена» – это российская детективная мелодрама о женском клубе для домохозяек. Светлана Самохвалова – супруга известного народного депутата, занимающаяся благотворительностью и мелькающая на обложках глянца. Валерия Хрусталева – популярная радиоведущая, продвигающая в СМИ семейные ценности. Виктория – никому не известная и не очень успешная мать-одиночка, а Галина – скромная провинциалка, еще не встретившая своего мужчину. Но всех их объединяет членство в организации взаимопомощи – «Клубе Идеальных Жен».

В ролях
В ролях
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Владимир Колганов
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Сезоны
Идеальная жена - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
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