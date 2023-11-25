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Постер сериала Зовите Ермолова!
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Киноафиша Сериалы Зовите Ермолова!

Зовите Ермолова! (2023 - 2023)

Zovite Ermolova! 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

У медсестры Насти беда: тяжело больна младшая сестра. Врачи разводят руками. Последняя надежда – знаменитый питерский доктор Андрей Ермолов. Продав квартиру, Настя с сестрой едут лечиться в северную столицу. Однако выясняется, что Ермолов из клиники уволен и не просто так, а с позором, его обвиняют в смерти пациентки. После увольнения доктор стал чудить, попал в ДТП, и друг увёз его от греха подальше к себе на дачу. Девушки находят бывшее светило медицины в деревне. Вот только лечить кого бы то ни было он не в состоянии: после аварии с ним происходит что-то странное. Лучший диагност в стране – Ермолов не может поставить диагноз себе. Обратный отсчёт уже начался: с каждым днём ему всё хуже, и перспектива умереть с клеймом врача-убийцы вырисовывается всё яснее. А люди продолжают болеть – и идут к нему за помощью, не желая ничего слышать о его собственных проблемах. 

В ролях
В ролях
Владимир Колганов
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Анастасия Филиппова
Любовь Виролайнен
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Михаил Сидаш
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.2 IMDb
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Сезоны
Зовите Ермолова! - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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