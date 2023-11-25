У медсестры Насти беда: тяжело больна младшая сестра. Врачи разводят руками. Последняя надежда – знаменитый питерский доктор Андрей Ермолов. Продав квартиру, Настя с сестрой едут лечиться в северную столицу. Однако выясняется, что Ермолов из клиники уволен и не просто так, а с позором, его обвиняют в смерти пациентки. После увольнения доктор стал чудить, попал в ДТП, и друг увёз его от греха подальше к себе на дачу. Девушки находят бывшее светило медицины в деревне. Вот только лечить кого бы то ни было он не в состоянии: после аварии с ним происходит что-то странное. Лучший диагност в стране – Ермолов не может поставить диагноз себе. Обратный отсчёт уже начался: с каждым днём ему всё хуже, и перспектива умереть с клеймом врача-убийцы вырисовывается всё яснее. А люди продолжают болеть – и идут к нему за помощью, не желая ничего слышать о его собственных проблемах.