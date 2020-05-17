Сериал «Время уходить, время возвращаться» – это мелодрама отечественного производства об одаренной швее и модельере Татьяне. Женщина старается обеспечить безбедную жизнь своей взрослой дочери в Москве, давно не задумываясь о собственной личной жизни. Но внезапно супруг ее сестры признается ей в любви. Не желая разбивать семью, Таня уезжает к дочке в столицу. Там она находит свой путь: устраивается в крупную фирму и встречает хорошего мужчину. Вот только сбежать от прошлого оказывается не так просто.