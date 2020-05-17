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Киноафиша Сериалы Время уходить, время возвращаться
Время уходить, время возвращаться (2020 - 2020) Час іти, час повертатись 16+
Год выпуска 2020
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Сериал «Время уходить, время возвращаться» – это мелодрама отечественного производства об одаренной швее и модельере Татьяне. Женщина старается обеспечить безбедную жизнь своей взрослой дочери в Москве, давно не задумываясь о собственной личной жизни. Но внезапно супруг ее сестры признается ей в любви. Не желая разбивать семью, Таня уезжает к дочке в столицу. Там она находит свой путь: устраивается в крупную фирму и встречает хорошего мужчину. Вот только сбежать от прошлого оказывается не так просто.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Мария Смолякова
Александр Форманчук
Александр Форманчук
Евгений Чуницкий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Время уходить, время возвращаться - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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