Нина – ничем не примечательная преподавательница музыки, которая ведет размеренную жизнь. Все меняется в один момент: ее 18-летний сын Кирилл обвинен в поджоге автомобиля. Машина принадлежит серьезному бизнесмену Самойлову. Чтобы женщина смогла избежать неприятностей, за дело берется юрист Борис, безответно в нее влюбленный. Он выясняет, что Кирилл не причастен к преступлению, а машину поджег молодой человек, точь-в-точь на него похожий. Тогда Нина и вспоминает, что много лет назад была вынуждена оставить в детдоме своего ребенка, родившегося с тяжелой болезнью: ее вынудили родственники. Героиня собирается найти его и поговорить.