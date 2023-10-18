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Постер сериала Оставленное сердце
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Киноафиша Сериалы Оставленное сердце

Оставленное сердце (2023 - 2023)

Ostavlennoe serdce 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Нина – ничем не примечательная преподавательница музыки, которая ведет размеренную жизнь. Все меняется в один момент: ее 18-летний сын Кирилл обвинен в поджоге автомобиля. Машина принадлежит серьезному бизнесмену Самойлову. Чтобы женщина смогла избежать неприятностей, за дело берется юрист Борис, безответно в нее влюбленный. Он выясняет, что Кирилл не причастен к преступлению, а машину поджег молодой человек, точь-в-точь на него похожий. Тогда Нина и вспоминает, что много лет назад была вынуждена оставить в детдоме своего ребенка, родившегося с тяжелой болезнью: ее вынудили родственники. Героиня собирается найти его и поговорить.

В ролях
В ролях
Кира Кауфман
Кира Кауфман
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Никита Ходунов
Даниил Ходунов
Кристина Убелс
Кристина Убелс
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Оставленное сердце - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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