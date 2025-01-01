Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фред Армисен
Награды
Награды и номинации Фреда Армисена
Fred Armisen
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Фреда Армисена
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Music Direction
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Musical Performance
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроро для тех, у кого крепкие нервы
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667