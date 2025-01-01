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Зита Анро
Зита Анро Zita Hanrot
Киноафиша Персоны Зита Анро

Зита Анро

Zita Hanrot

Дата рождения
7 декабря 1989
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Марсель, Франция

Популярные фильмы

Гнев Анни 6.9
Гнев Анни (2022)
Красная земля 6.6
Красная земля (2020)
Школьная жизнь 6.5
Школьная жизнь (2019)

Фильмография Зита Анро

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 6 Сериалы 2 Актриса 8
К жизни 5.9
К жизни Ad Vitam
боевик, криминал, драма 2025, Франция
Смотреть трейлер
Модный дом
Модный дом
драма 2024, Франция
Гнев Анни 6.9
Гнев Анни Annie colère
комедия, драма 2022, Франция
Красная земля 6.6
Красная земля Rouge
драма 2020, Бельгия / Франция
Школьная жизнь 6.5
Школьная жизнь La Vie scolaire / School Life
драма, комедия 2019, Франция
План Случайная связь
План Случайная связь
комедия, мелодрама 2018, Франция
Фатима 6.4
Фатима Fatima
драма, семейный 2015, Франция / Канада
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Эдем 6.4
Эдем Eden
исторический, драма 2014, Франция
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