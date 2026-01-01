Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Награды и номинации Гарет Эдвардс
Gareth Edwards
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Награды и номинации Гарет Эдвардс
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Visual Effects
Победитель
BAFTA 2011
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
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