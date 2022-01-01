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Ара Пайая

Ara Paiaya
Ара Пайая
Ара Пайая Ara Paiaya
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Дата рождения
29 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Ары Пайая

Родился 29 ноября 1977 года в Армении.

Фильмография Ары Пайая
Игрища престолов
Игрища престолов
комедия 2019, США
2.0
Мгновенная смерть
Мгновенная смерть
боевик 2017, Великобритания
4.0
Торговля кожей
Торговля кожей
боевик, криминал, драма 2015, Великобритания
4.0
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