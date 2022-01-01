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Ара Пайая
Ара Пайая
Ara Paiaya
О персоне
Фильмография
Ара Пайая
Ara Paiaya
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Дата рождения
29 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Ары Пайая
Родился 29 ноября 1977 года в Армении.
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Фильмография Ары Пайая
Игрища престолов
комедия
2019, США
2.0
Мгновенная смерть
боевик
2017, Великобритания
4.0
Торговля кожей
боевик, криминал, драма
2015, Великобритания
4.0
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