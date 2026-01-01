Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мари Олт
Marie Ault
Киноафиша
Персоны
Мари Олт
Мари Олт
Marie Ault
Дата рождения
2 сентября 1870
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 мая 1951
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Жилец
(1927)
Фильмография Мари Олт
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
1927
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Жилец
The Lodger
драма, криминал, триллер
1927, Великобритания
