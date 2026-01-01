Оповещения от Киноафиши
Мари Олт Marie Ault
Киноафиша Персоны Мари Олт

Мари Олт

Marie Ault

Дата рождения
2 сентября 1870
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 мая 1951
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Жилец 7.3
Жилец (1927)

Фильмография Мари Олт

Жанр
Год
Жилец 7.3
Жилец The Lodger
драма, криминал, триллер 1927, Великобритания
