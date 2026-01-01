Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айвор Новелло
Ivor Novello
Киноафиша
Персоны
Айвор Новелло
Айвор Новелло
Ivor Novello
Дата рождения
15 января 1893
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
6 марта 1951
Карьера
Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Жилец
(1927)
6.5
Тарзан, человек-обезьяна
(1932)
Фильмография Айвор Новелло
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
1932
1927
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Актер
1
6.5
Тарзан, человек-обезьяна
Tarzan the Ape Man
приключения, боевик
1932, США
7.3
Жилец
The Lodger
драма, криминал, триллер
1927, Великобритания
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667