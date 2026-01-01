Оповещения от Киноафиши
Малкольм Кин
Malcolm Keen
Малкольм Кин
Малкольм Кин
Malcolm Keen
Дата рождения
8 августа 1887
Возраст
82 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
30 января 1970
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Жилец
(1927)
Фильмография Малкольм Кин
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
1927
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Жилец
The Lodger
драма, криминал, триллер
1927, Великобритания
