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Алекс Лоу Alex Lowe
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Алекс Лоу

Alex Lowe

Дата рождения
11 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Дом призраков 6.2
Дом призраков (1995)

Фильмография Алекс Лоу

Жанр
Год
Дом призраков 6.2
Дом призраков Haunted
ужасы, драма, мистика 1995, Великобритания / США
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