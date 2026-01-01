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О персоне
Фильмография
Алекс Лоу
Alex Lowe
Киноафиша
Персоны
Алекс Лоу
Алекс Лоу
Alex Lowe
Дата рождения
11 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Дом призраков
(1995)
Фильмография Алекс Лоу
Жанр
Все
Драма
Мистика
Ужасы
Год
Все
1995
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Дом призраков
Haunted
ужасы, драма, мистика
1995, Великобритания / США
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