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Алекс Джеймс
Алекс Джеймс
Alex James
О персоне
Фильмография
Алекс Джеймс
Alex James
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Дата рождения
21 ноября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Боскомб, Борнмут, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Алекса Джеймса
Родился 21 ноября 1968 года. Боскомб, Борнмут, Англия, Великобритания.
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Фильмография Алекса Джеймса
Blur: Без обратного пути
документальный, мюзикл
2010, Великобритания
7.0
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