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Постер к сериалу Нерассказанная история поп-музыки
Постер к сериалу Нерассказанная история поп-музыки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Нерассказанная история поп-музыки
Нерассказанная история поп-музыки (2021 - …) This Is Pop 18+
Год выпуска 2021
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал CTV
Продолжительность 5 часов 52 минуты
О чем сериал

«Нерассказанная история поп-музыки» — новое документальное шоу, созданное американским онлайн-сервисом Netflix. Авторы рассказывают о том, как развивался жанр одного из самых известных музыкальных направлений на протяжении последнего столетия. Они также объясняют, как многотысячные фестивали, телевидение, субкультуры и бойз-бэнды повлияли на становление поп-музыки. Отдельной темой для разговора стало использование автотюна на вокале популярных исполнителей. Насколько оно уместно в современной реальности?

Нерассказанная история поп-музыки - трейлер
Нерассказанная история поп-музыки
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мишель Филлипс
Мишель Филлипс
Алекс Джеймс
Алекс Джеймс
Дэйв Роунтри
Дэйв Роунтри
Энди Ким
Джек Кэсэди
Джек Кэсэди
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нерассказанная история поп-музыки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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