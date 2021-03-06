«Нерассказанная история поп-музыки» — новое документальное шоу, созданное американским онлайн-сервисом Netflix. Авторы рассказывают о том, как развивался жанр одного из самых известных музыкальных направлений на протяжении последнего столетия. Они также объясняют, как многотысячные фестивали, телевидение, субкультуры и бойз-бэнды повлияли на становление поп-музыки. Отдельной темой для разговора стало использование автотюна на вокале популярных исполнителей. Насколько оно уместно в современной реальности?