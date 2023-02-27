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Киноафиша Новости Рассел Кроу сражается с демонами в трейлере хоррора «Экзорцист Папы»

Рассел Кроу сражается с демонами в трейлере хоррора «Экзорцист Папы»

27 февраля 2023 13:18
Рассел Кроу сражается с демонами в трейлере хоррора «Экзорцист Папы»

Фильм вдохновлен историей реального священнослужителя из Ватикана.

Студия Sony Pictures представила дебютный трейлер религиозного хоррора «Экзорцист Папы», ведущую роль в котором сыграл лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу. Фильм вдохновлен жизнью реально существовавшего священнослужителя на службе Папы Римского — отца Габриэла Аморта.

В основу легли две автобиографии Аморта, в которых он описал различные истории об изгнании бесов. Он получил духовный сан в середине прошлого века и за десятилетия своей деятельности провел свыше 160 тысяч обрядов экзорцизма. Помимо этого, итальянский Аморт запомнился общественности своими скандальными высказываниями в адрес монахов.

По сюжету, после очередного дела, которое заканчивается смертью человека, главному герою приходится отчитываться перед высшим столом и объяснять коллегам, что в большинстве случаев экзорцизм не требуется. Лишь единицы по-настоящему подвержены воздействию дьявольских сил. В их числе оказывается маленький мальчик, в которого вселился жуткий демон. По личной просьбе Папы Римского Габриэл Аморт отправляется на новое задание, которое окажется гораздо серьезнее, чем он мог представить. Параллельно протагонисту придется бороться с интриганами из Ватикана.

Режиссером выступил Джулиус Эйвери («Оверлорд», «Самаритянин»), сценарий написал Эван Спилиотопулос («Красавица и чудовище», «Нечестивые»). Вместе со звездой «Гладиатора» в фильме снялись Франко Неро, Ралф Айнесон, Александра Эссоу, Дэниэл Дзоватто, Палома Блойд, Лорел Марсден и Корнелл Джон.

«Экзорцист Папы» выходит в прокат 14 апреля.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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