Персоны
Джулиус Эйвери
Награды и номинации Джулиуса Эйвери
Julius Avery
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джулиуса Эйвери
Каннский кинофестиваль 2008
Приз жюри – короткометражный фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2009
Лучший короткометражный фильм
Победитель
