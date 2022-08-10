Россияне ахнули: уехавшая в США Наргиз показала мужа и округлившийся живот

Певица Наргиз взбудоражила поклонников, намекнув на свою беременность. Не так давно артистка отправилась за границу, из-за чего в сети начали появляться слухи о ее расставании с мужем Антоном. В ответ на многочисленные домыслы певица показала совместный кадр с избранником, на котором невооруженным взглядом видны перемены во внешности знаменитости.

Как предположили пользователи сети, Наргиз планирует в очередной раз стать мамой. Будущий ребенок будет уже четвертым для певицы, однако первым с ее супругом. Поклонники не проигнорировали неожиданную запись, активно поздравляя знаменитость с будущим пополнением в семье.

При этом многие подписчики обратили внимание на внешний вид избранника Наргиз. Как отметили фанаты, супруги не подходят друг другу внешне, а Антон выглядит намного моложе 51-летней знаменитости. Сама артистка никак не проигнорировала нападки пользователей сети, а спустя некоторое время удалила провокационный снимок из своего блога.