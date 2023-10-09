Нашел замену Наргиз: Фадеев представил поклонникам восточную красавицу

Продюсер Максим Фадеев то и дело попадает в грязные скандалы. По слухам, Карабас-Барабас отечественного шоу-бизнеса помешал развитию карьеры бывшей подопечной Линды, а также вставлял палки в колеса Полине Гагариной, Глюкозе и Елене Темниковой. Но самый известный конфликт случился со скандальной певицей Наргиз. Правда, ей Фадеев уже нашел замену.

После некрасивой истории с победительницей шоу «Голос» продюсер нашел другую восточную красавицу. Ее имя — Юлдуз Усманова. Певица широко известна в родном Узбекистане, ее даже называют Примадонной местной эстрады. Вместе с Фадеевым исполнительница записала хит «Скажи мне имя».

Композиция с восточными мотивами была тепло принята поклонниками. Съемки клипа прошли на площади Регистан в Самарканде в окружении веселой танцующей толпы. Артисты сообщили, что впереди у них множество других совместных проектов.