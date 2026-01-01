Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «К себе нежно»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мануэль Тадрос
Manuel Tadros
Киноафиша
Персоны
Мануэль Тадрос
Мануэль Тадрос
Manuel Tadros
Дата рождения
30 сентября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Том на ферме
(2013)
7.0
Ола, Фрида
(2024)
6.8
Дуня и принцесса Алеппо
(2022)
Фильмография Мануэль Тадрос
Жанр
Все
Анимация
Биография
Драма
Семейный
Год
Все
2024
2022
2013
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7
Ола, Фрида
Hola Frida
анимация, биография
2024, Канада / Франция
Смотреть трейлер
6.8
Дуня и принцесса Алеппо
Dounia et la princesse d'Alep
анимация, семейный
2022, Канада / Франция
7.2
Том на ферме
Tom à la ferme
драма
2013, Канада / Франция
Смотреть трейлер
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667