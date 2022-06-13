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Постер мультфильма Дуня и принцесса Алеппо
6.8
Киноафиша Фильмы Дуня и принцесса Алеппо
6.8

Дуня и принцесса Алеппо

, 2022
Dounia et la princesse d'Alep
Канада, Франция / анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Дуня и принцесса Алеппо
6.8

В ролях

Rahaf Ataya
Dounia
Elza Mardirossian
Téta Mouné
Мануэль Тадрос
Jeddo Darwich
Raia Haidar
Marya Zarif
Lina
Naïm Jeanbart
Mustapha Aramis
Djwann
Houssam Ataya
Sami
Irlande Côté
Rosalie
Mohsen El Gharbi
Nour (Dounia's father)
Режиссер André Kadi, Marya Zarif
Сценарист Marya Zarif
Композитор Пьер-Ив Драпо
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 мая 2023
Премьера в мире 13 июня 2022
Дата выхода
10 июля 2024 Германия 0
30 августа 2023 Испания A
28 апреля 2023 Канада
1 февраля 2023 Румыния AP
13 октября 2024 Сербия o.A.
1 февраля 2023 Франция
24 октября 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $104 921
Производство Haut et Court, Tobo Média
Другие названия
Dounia et la princesse d'Alep, Dounia and the Princess of Aleppo, Dounia e a Princesa do Aleppo, Dounia és Aleppó hercegnője, Dounia y la princesa de Alepo, Η Ντούνια και η πριγκίπισσα του Χαλεπιού, 多莉亚与阿勒颇公主, 魔籽公主

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 5 июня 2024

Отзывы о мультфильме

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