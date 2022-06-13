Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.8
Киноафиша
Фильмы
Дуня и принцесса Алеппо
6.8
Дуня и принцесса Алеппо
, 2022
Dounia et la princesse d'Alep
Канада, Франция / анимация, семейный / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.8
В ролях
Rahaf Ataya
Dounia
Elza Mardirossian
Téta Mouné
Мануэль Тадрос
Jeddo Darwich
Raia Haidar
Marya Zarif
Lina
Naïm Jeanbart
Mustapha Aramis
Djwann
Houssam Ataya
Sami
Irlande Côté
Rosalie
Mohsen El Gharbi
Nour (Dounia's father)
Режиссер
André Kadi
,
Marya Zarif
Сценарист
Marya Zarif
Композитор
Пьер-Ив Драпо
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Канада / Франция
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
30 мая 2023
Премьера в мире
13 июня 2022
Дата выхода
10 июля 2024
Германия
0
30 августа 2023
Испания
A
28 апреля 2023
Канада
1 февраля 2023
Румыния
AP
13 октября 2024
Сербия
o.A.
1 февраля 2023
Франция
24 октября 2024
Черногория
o.A.
Сборы в мире
$104 921
Производство
Haut et Court, Tobo Média
Другие названия
Dounia et la princesse d'Alep, Dounia and the Princess of Aleppo, Dounia e a Princesa do Aleppo, Dounia és Aleppó hercegnője, Dounia y la princesa de Alepo, Η Ντούνια και η πριγκίπισσα του Χαλεπιού, 多莉亚与阿勒颇公主, 魔籽公主
Еще
Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 5 июня 2024
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить