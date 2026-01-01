Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Айза Анохина
Aiza Dolmatova
Айза Анохина
Aiza Dolmatova
Дата рождения
10 декабря 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Грозный, Россия
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
5.2
Олли и сокровища пиратов
(2014)
0.0
Беременные
(2015)
0.0
Голос улиц
(2017)
Фильмография Айза Анохина
Жанр
Все
Анимация
Семейный
Телешоу
Год
Все
2020
2017
2015
2014
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Супер Айза
телешоу
2020, Россия
Голос улиц
телешоу
2017, Россия
Беременные
телешоу
2015, Россия
5.2
Олли и сокровища пиратов
Dive Olly Dive and the Pirate Treasure
анимация, семейный
2014, США / Австралия
Смотреть трейлер
