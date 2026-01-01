Оповещения от Киноафиши
Айза Анохина Aiza Dolmatova
Киноафиша Персоны Айза Анохина

Айза Анохина

Aiza Dolmatova

Дата рождения
10 декабря 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Грозный, Россия
Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Олли и сокровища пиратов 5.2
Олли и сокровища пиратов (2014)
Беременные 0.0
Беременные (2015)
Голос улиц 0.0
Голос улиц (2017)

Фильмография Айза Анохина

Жанр
Год
Супер Айза
Супер Айза
телешоу 2020, Россия
Голос улиц
Голос улиц
телешоу 2017, Россия
Беременные
Беременные
телешоу 2015, Россия
Олли и сокровища пиратов 5.2
Олли и сокровища пиратов Dive Olly Dive and the Pirate Treasure
анимация, семейный 2014, США / Австралия
Смотреть трейлер
