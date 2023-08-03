Не поверите, кем выросли герои рекламы «Финта»: изменились до неузнаваемости

Реклама батончика «Финт» стала одним из самых популярных роликов в 90-х. Взрослые и дети были в восторге от остроумного видео, но далеко не все знают, что все молодые артисты, принявшие в нем участие, смогли построить успешную карьеру и теперь известны по всей стране.

Так, в кадре зрители видели Андрея Чадова, Айзу Долматову и Марию Шалаеву. Все они в итоге стали настоящими звездами и прославились на всю страну благодаря своему таланту. Например, Шалаеву зрители видели в «Беспринципных», ее последней работой стал сериал «Клипмейкеры», а Чадов в последний раз появлялся на экранах в проекте «Игра на выживание-2».

Кроме них в нескольких видео принял участие и Вячеслав Манучаров. Сегодня поклонники знают его как звезду кино и телеведущего, а реклама «Финта» была для него первым подобным опытом. И уже после он попал в сериал «Простые истины», который открыл ему путь в кинематограф.