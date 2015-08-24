Каждая беременная женщина сталкивается с многочисленными проблемами. Как правильно подготовиться к будущему материнству? С какими сложностями предстоит столкнуться будущей матери? Что лучше надевать, как правильно питаться, какими физическими упражнениями можно заниматься и как сделать, чтобы стресс и волнение не сделали самые лучшие моменты в жизни каждой женщины невыносимыми. На эти и многие другие вопросы ответит реалити-шоу, созданное специально для тех женщин, которые готовятся стать мамами.