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Киноафиша Сериалы Беременные

Беременные (2015 - …)

Беременные 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 19 часов 12 минут

О чем телешоу

Каждая беременная женщина сталкивается с многочисленными проблемами. Как правильно подготовиться к будущему материнству? С какими сложностями предстоит столкнуться будущей матери? Что лучше надевать, как правильно питаться, какими физическими упражнениями можно заниматься и как сделать, чтобы стресс и волнение не сделали самые лучшие моменты в жизни каждой женщины невыносимыми. На эти и многие другие вопросы ответит реалити-шоу, созданное специально для тех женщин, которые готовятся стать мамами.

В ролях
В ролях
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика
Тутта Ларсен
Тутта Ларсен
Айза Анохина
Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Беременные - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
Беременные - Сезон 2 Сезон 2
2016, 8 эпизодов
 
Беременные - Сезон 3 Сезон 3
2018, 8 эпизодов
 
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