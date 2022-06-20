«Нечем кормить детей»: бывшую Гуфа вывели на чистую воду

Только несколько месяцев назад Айза рассказывала подписчикам в соцсетях об ужасном безденежье. По ее словам, с началом трудностей в работе зарубежных соцсетей она лишилась рекламных контрактов на несколько миллионов рублей. Бывшая жена Гуфа даже мрачно пошутила, что ей и детям придется перейти на гречку с тушенкой, так как средств поддерживать привычный образ жизни просто нет. Она объявила о продаже квартиры в центре столицы, выставив ее за 58 млн рублей.

«Нечем будет кормить детей», — сетовала она.

Однако на днях Айза похвасталась перед поклонниками приобретением: девушка приступает к оформлению сделки по покупке дома. Фолловеры тут же поспешили упрекнуть ее, ведь она сама заявляла об отсутствии денег. Но, по словам блогера, с покупкой особняка ей помогает отец — влиятельный бизнесмен.

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Критики на этом не успокоились и постарались вывести Айзу на чистую воду, припомнив, что она рассказывала, как обеспечивает не только своих детей, но и родителей-пенсионеров. Блогер не стала отрицать собственные слова и лишь подчеркнула, что отец воспользовался ранее сделанными сбережениями.