Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Нечем кормить детей»: бывшую Гуфа вывели на чистую воду

«Нечем кормить детей»: бывшую Гуфа вывели на чистую воду

20 июня 2022 11:30
«Нечем кормить детей»: бывшую Гуфа вывели на чистую воду

Айза рассказала о приобретении дома.

Только несколько месяцев назад Айза рассказывала подписчикам в соцсетях об ужасном безденежье. По ее словам, с началом трудностей в работе зарубежных соцсетей она лишилась рекламных контрактов на несколько миллионов рублей. Бывшая жена Гуфа даже мрачно пошутила, что ей и детям придется перейти на гречку с тушенкой, так как средств поддерживать привычный образ жизни просто нет. Она объявила о продаже квартиры в центре столицы, выставив ее за 58 млн рублей.

«Нечем будет кормить детей», — сетовала она.

Однако на днях Айза похвасталась перед поклонниками приобретением: девушка приступает к оформлению сделки по покупке дома. Фолловеры тут же поспешили упрекнуть ее, ведь она сама заявляла об отсутствии денег. Но, по словам блогера, с покупкой особняка ей помогает отец — влиятельный бизнесмен.

Лучше присядьте: вот как выглядят актрисы фильмов для взрослых в реальной жизни

Критики на этом не успокоились и постарались вывести Айзу на чистую воду, припомнив, что она рассказывала, как обеспечивает не только своих детей, но и родителей-пенсионеров. Блогер не стала отрицать собственные слова и лишь подчеркнула, что отец воспользовался ранее сделанными сбережениями.

Фото: Соцсети
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video