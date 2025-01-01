Меню
Андреа Деметриадес Andrea Demetriades
Киноафиша Персоны Андреа Деметриадес

Андреа Деметриадес

Andrea Demetriades

Дата рождения
1 января 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Алекс и Ева 5.9
Алекс и Ева (2015)
Общее дело 5.8
Общее дело (2019)
Жизненный опыт 5.7
Жизненный опыт (2013)

Фильмография Андреа Деметриадес

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 2 Сериалы 2 Актриса 4
Возвращение в рай
Возвращение в рай
драма, криминал, детектив 2024, Великобритания/Австралия
Общее дело 5.8
Общее дело
драма, триллер 2019, Австралия
Алекс и Ева 5.9
Алекс и Ева Alex & Eve
комедия, мелодрама 2015, Австралия
Жизненный опыт 5.7
Жизненный опыт Around the Block
драма 2013, США / Австралия
