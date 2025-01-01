Андреа Деметриадес

5 культовых криминальных сериалов НТВ, которые закрыли слишком рано: зрители до сих пор ждут продолжения

Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему

Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь

33 коровы не обещаем, но минимум 5 будет! Сможете по ним вспомнить кино или мультфильм из СССР? (тест)

В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)

Рейтинг выше, чем у «Невского», а славы меньше: недооцененный хит НТВ незаметно вошел в топ-250 лучших сериалов с оценкой 8,1

В новогодних сериях «Симпсонов» можно встретить ожившие игрушки и даже Ричарда Гира – выбрали 5 самых «разрывных» эпизодов

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»