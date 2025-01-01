Меню
О персоне
Фильмография
Андреа Деметриадес
Andrea Demetriades
Андреа Деметриадес
Андреа Деметриадес
Andrea Demetriades
Дата рождения
1 января 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.9
Алекс и Ева
(2015)
5.8
Общее дело
(2019)
5.7
Жизненный опыт
(2013)
Фильмография Андреа Деметриадес
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2024
2019
2015
2013
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актриса
4
Возвращение в рай
драма, криминал, детектив
2024, Великобритания/Австралия
5.8
Общее дело
драма, триллер
2019, Австралия
5.9
Алекс и Ева
Alex & Eve
комедия, мелодрама
2015, Австралия
5.7
Жизненный опыт
Around the Block
драма
2013, США / Австралия
Смотреть трейлер
5 культовых криминальных сериалов НТВ, которые закрыли слишком рано: зрители до сих пор ждут продолжения
Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему
Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь
33 коровы не обещаем, но минимум 5 будет! Сможете по ним вспомнить кино или мультфильм из СССР? (тест)
В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?
Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)
Рейтинг выше, чем у «Невского», а славы меньше: недооцененный хит НТВ незаметно вошел в топ-250 лучших сериалов с оценкой 8,1
В новогодних сериях «Симпсонов» можно встретить ожившие игрушки и даже Ричарда Гира – выбрали 5 самых «разрывных» эпизодов
Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла
