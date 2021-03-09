«Скайлайн 3»: Рецензия Киноафиши

С момента инопланетного вторжения прошло 15 лет. Люди смогли остановить захватчиков, вернув созданной гибридной форме контроль над личностью. Но грядут очередные трудности. На Земле появляется вирус, угрожающий обернуться войной. Он делает инопланетян агрессивными и полностью блокирует их человеческие воспоминания. Правительство не хочет дожидаться проблем у себя дома. На этот раз люди хотят напасть первыми и захватить деталь, питающую энергией внеземные технологии и способную остановить новое массовое кровопролитие. Эта миссия невозможна без Роуз, чудо-девочки, рожденной на инопланетном корабле и получившей способность управлять их техникой. Вот только она не готова вновь сотрудничать с властью и держится в тени, но родственные связи вынуждает Роуз изменить свое мнение.

Несмотря на тесную с связь предыдущей картиной и отдаленную с оригиналом, «Скайлайн 3» сбивает зрителя с толку цифрой в названии. Уже в самом начале создатели идут нам навстречу и подробно рассказывают все важные детали из биографии героев. Прошлое лишь очерчивает условные диспозиции землян и инопланетян, за которыми следует «обнуление» из-за большого скачка во времени. Картина предполагает новый вызов, другие локации и даже щепотку свежих врагов. На этот раз основные действия развернутся не в Лос-Анджелесе, а на таинственной планете агрессоров, мечтающих захватить мозги людей.

Скайлайн 3

Ощущается и выглядит «Скайлайн 3» как фильм из далекого прошлого. Дешевые костюмы и декорации дополняет плохая компьютерная графика с очень схематичным сюжетом и злодеями, которые разговаривают и выглядят как концентрированное скопление зла. В ходу только грозные выражения лиц и столь же серьезные диалоги о семье, равенстве, братстве и предназначении. На кону стоит благополучие рода земного и спокойствие вселенной, ведь ради меньшего не стоит вставать с дивана. Все пространство инопланетного мира погружено в серость, давая понять почему космическим гостям так некомфортно жить у себя и хочется перебраться туда, где зеленее и воздух почище.

Кажется, с предыдущей части фильм сделал небольшой шаг назад и снизил качество. Драки, перестрелки и даже эпизодические схватки в космосе выглядят очень комично, особенно в 2021 году. Сейчас подобное ощущается артефактом, затерявшимся во времени. Особенно это заметно в саундтреке, где появляются металл-композиции. Они наполняют происходящее ностальгией, напоминая времена, когда можно было выпустить трейлер блокбастера и не использовать в нем заезженный рэп, чтобы создать ощущение хоть какой-то динамики. На титрах нас ждет очередное перемещение в прошлое. Картина не тянет с клиффхэнгерами и не заставляет ждать окончания знакомства со всей производственной командой. Напротив, уверенно сделав заявку на продолжение, нас радуют комичными дублями, показывая, как весело было на съемках, и предлагая разделить эти эмоции.

Скайлайн 3

«Скайлайн 3» сложно оценивать как кино, особенно в 2021 году, когда подобное уходит исключительно на стриминги. Казалось, в эпоху кинокомиксов и блокбастеров выпуск таких картин в прокат просто невозможен, но пандемия дает пару недель кинотеатральной славы и аутсайдерам. Не стоит строить иллюзий: «Скайлайн 3» вряд ли вызовет шквал эмоций и вернет вам детские воспоминания о старых фильмах категории «B». Здесь все дешево и предельно несерьезно. Но это тот случай, когда формула «так плохо, что даже хорошо» неожиданно перемешалась с щепоткой ностальгии. Фильм может понравиться счастливчикам, мечтающим получить ироничное развлечение в жанре «фантастический боевик из далекого прошлого».