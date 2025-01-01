Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Цзя Чжанкэ
Награды
Награды и номинации Цзя Чжанкэ
Jia Zhangke
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Цзя Чжанкэ
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Премия "Горизонты" за лучший документальный фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Golden Lion
Победитель
Open Prize
Победитель
Doc/It Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Netpac Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1998
Премия Вольфганга Штаудте
Победитель
Премия Нетпак
Победитель
Берлинале 2020
Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший международный короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Гран При
Номинант
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667