Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексия Депикер
Алексия Депикер
Alexia Depicker
О персоне
Фильмография
Алексия Депикер
Alexia Depicker
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 декабря 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Алексии Депикер
Родилась 12 декабря 1984 года. Брюссель, Бельгия.
Развернуть
Фильмография Алексии Депикер
Девочка
драма
2018, Франция / Германия
7.0
Монахиня
драма
2013, Франция / Германия / Бельгия
6.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все