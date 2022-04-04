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Постер фильма Дневники убийцы
6.2
Киноафиша Фильмы Дневники убийцы
6.2

Дневники убийцы

, 2021
Diario di spezie
Италия / триллер / 18+
Постер фильма Дневники убийцы
6.2

О фильме

Знаменитый шеф-повар Лука знакомится на одной из выставок c загадочным реставратором картин Андреасом. Вместе они отправляются в деловую поездку, но Лука не мог себе даже представить, какие жуткие тайны скрывает этот приветливый реставратор. Лука оказывается в безвыходной ситуации, и единственная вещь, которая позволяет ему не сойти с ума, — это дневник, где он делает заметки и хранит секреты. Удастся ли ему сохранить рассудок, или весь окружающий мир в действительности не такой, как кажется?..

В ролях

Лоренцо Рикельми
Лоренцо Рикельми
Luca Trevisan
Галатея Беллуджи
Галатея Беллуджи
Фабрицио Ферракане
Andreas Dürren Fischer
Фабрицио Ронджоне
Фабрицио Ронджоне
Philippe Garrant
Вернер Бирмайер
Алексия Депикер
Алексия Депикер
Maxence Dinant
De Vroey
Эрик Годон
Эрик Годон
Konrad Hochgruber
Eva Martucci
Режиссер Массимо Донати
Сценарист Массимо Донати, Alessandro Leone
Композитор Rolando Marchesini
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 апреля 2023
Премьера в мире 4 апреля 2022
Дата выхода
4 апреля 2022 Филиппины
Сборы в мире $8 845
Производство Master Five Cinematografica, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Trentino Film Commission
Другие названия
Diario di spezie, Diary of Spices, Il diario di spezie, Дневники убийцы, Дневникът на подправките

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 11 мая 2023

Отзывы о фильме

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