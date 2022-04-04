Знаменитый шеф-повар Лука знакомится на одной из выставок c загадочным реставратором картин Андреасом. Вместе они отправляются в деловую поездку, но Лука не мог себе даже представить, какие жуткие тайны скрывает этот приветливый реставратор. Лука оказывается в безвыходной ситуации, и единственная вещь, которая позволяет ему не сойти с ума, — это дневник, где он делает заметки и хранит секреты. Удастся ли ему сохранить рассудок, или весь окружающий мир в действительности не такой, как кажется?..
|4 апреля 2022
|Филиппины