О персоне
Фильмография
Ману Тупоу
Manu Tupou
Ману Тупоу
Ману Тупоу
Manu Tupou
Дата рождения
5 января 1935
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
5 июня 2004
Место рождения
Lomaloma District, Фиджи
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Гавайи
(1966)
Фильмография Ману Тупоу
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1966
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Гавайи
Hawaii
драма
1966, США
