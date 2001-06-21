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Кэррол О’Коннор
Carroll O'Connor
Киноафиша
Персоны
Кэррол О’Коннор
Кэррол О’Коннор
Carroll O'Connor
Дата рождения
2 августа 1924
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
21 июня 2001
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Герои Келли
(1970)
7.6
Одинокие отважны
(1962)
7.2
В упор
(1967)
Билеты
Фильмография Кэррол О’Коннор
7.6
Герои Келли
Kelly's Heroes
комедия, приключения, военный
1970, США
7.3
В упор
Point Blank
криминал, драма, триллер
1967, США
Билеты
6.6
Гавайи
Hawaii
драма
1966, США
7.6
Одинокие отважны
Lonely Are the Brave
вестерн, драма
1962, США
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