О персоне
Фильмография
Мартин ЛаСалль
Martin LaSalle
Мартин ЛаСалль
Мартин ЛаСалль
Martin LaSalle
Дата рождения
19 января 1935
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
17 октября 2018
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Карманник
(1959)
6.1
Залив Аламо
(1985)
Фильмография Мартин ЛаСалль
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
1985
1959
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.1
Залив Аламо
Alamo Bay
боевик, драма, мелодрама
1985, США
7.9
Карманник
Pickpocket
триллер, драма, криминал
1959, Франция
