Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марика Грин
Марика Грин
Marika Green
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Марика Грин
Marika Green
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 июня 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Марика Грин
Родилась 21 июня 1943 года. Сёдермалм, Стокгольм, Швеция.
Развернуть
Фильмография Марика Грин
Лазурный берег
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Эммануэль
драма, эротика
1974, Франция
4.0
Пассажир дождя
криминал, триллер
1970, Италия / Франция
7.0
Карманник
триллер, драма, криминал
1959, Франция
8.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось