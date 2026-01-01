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Марика Грин
Marika Green
Киноафиша
Персоны
Марика Грин
Марика Грин
Marika Green
Дата рождения
21 июня 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Биография Марика Грин
Родилась 21 июня 1943 года. Сёдермалм, Стокгольм, Швеция.
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Популярные фильмы
7.9
Карманник
(1959)
6.8
Пассажир дождя
(1970)
6.3
Лазурный берег
(2015)
Фильмография Марика Грин
6.3
Лазурный берег
By the Sea
драма, мелодрама
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5
Эммануэль
Emmanuelle
драма, эротика
1974, Франция
6.8
Пассажир дождя
Le passager de la pluie
криминал, триллер
1970, Италия / Франция
7.9
Карманник
Pickpocket
триллер, драма, криминал
1959, Франция
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